В Красноярске обновят участок Енисейского тракта

Для этого нужно внести изменения в проект планировки и межевания района. Публичные слушания по этому вопросу продлятся до 19 февраля. Изменения помогут улучшить движение транспорта на перекрестке улиц Енисейский тракт и Ремесленная. Для этого уберут возможность разворота и сделают светофор двухфазным, чтобы он работал только для пешеходов. Также планируется сделать удобный подъезд к кладбищу и организовать парковку для посетителей.