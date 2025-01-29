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В Красноярске обновят участок Енисейского тракта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске планируют реконструировать часть Енисейского тракта возле кладбища «Бадалыкское».

Источник: Соцсети

Для этого нужно внести изменения в проект планировки и межевания района. Публичные слушания по этому вопросу продлятся до 19 февраля. Изменения помогут улучшить движение транспорта на перекрестке улиц Енисейский тракт и Ремесленная. Для этого уберут возможность разворота и сделают светофор двухфазным, чтобы он работал только для пешеходов. Также планируется сделать удобный подъезд к кладбищу и организовать парковку для посетителей.

Все работы продолжают благоустройства кладбища, добавляют в мэрии. За три года на территории обновили входные группы, площадь у храма, старую аллею почетных захоронений и сделали новую вдоль улицы Ремесленной. Также благоустроили подходы и подъезды к воинским захоронениям.