Власти Самары незаконно перенесли сроки расселения аварийного дома до 2030 года

В Самаре прокуратура добилась отмены решения местных властей, которые перенесли сроки расселения жителей аварийного дома на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Выяснилось, что дом в Кировском районе был признан аварийным еще в 2021 году, и власти обещали расселить жильцов до конца 2024 года. Однако в прошлом году они продлили сроки до 2030 года.
Контрольный орган не согласился с этим решением и обратился в суд. В результате суд признал распоряжение первого заместителя главы Самары незаконным и обязал администрацию установить разумный срок для переселения жителей.
Судебное решение поддержали сами жильцы дома. Сейчас прокуратура продолжает следить за выполнение его требования и устранением нарушений.