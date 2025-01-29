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Власти Самары незаконно перенесли сроки расселения аварийного дома до 2030 года

Прокуратура добилась отмены переноса расселения аварийного дома в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прокуратура добилась отмены решения местных властей, которые перенесли сроки расселения жителей аварийного дома на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что дом в Кировском районе был признан аварийным еще в 2021 году, и власти обещали расселить жильцов до конца 2024 года. Однако в прошлом году они продлили сроки до 2030 года.

Контрольный орган не согласился с этим решением и обратился в суд. В результате суд признал распоряжение первого заместителя главы Самары незаконным и обязал администрацию установить разумный срок для переселения жителей.

Судебное решение поддержали сами жильцы дома. Сейчас прокуратура продолжает следить за выполнение его требования и устранением нарушений.

Прокуратура