«Владивосток гольф и резорт» лишат статуса резидента свободного порта

С 2020 по 2023 год Дроздов привлек к строительству контролируемые им компании и организовал заключение фиктивных договоров на поставку строительных материалов. По версии следствия, материалы фактически не были поставлены, а средства в размере свыше 21 миллиона рублей мошенник положил себе в карман. Кроме того, он организовал подачу деклараций в налоговые органы для возмещения средств за невыполненные работы, что привело к неправомерному возмещению более 63 миллионов рублей.