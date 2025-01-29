«Владивосток гольф и резорт» лишат статуса резидента свободного порта

В Арбитражный суд Приморского края подано исковое заявление о расторжении соглашения, заключенного между акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) и обществом с ограниченной ответственностью «Владивосток гольф и резорт». КРДВ стремится лишить данную компанию статуса резидента свободного порта Владивосток.
Как сообщает Telegram-канал «Арбитражный суд Приморского края», ранее стороны подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта, который предусматривал строительство гольф-клуба и курорта международного уровня в Приморском крае. Общая сумма инвестиций в проект составила 2 440 241 750 рублей. Однако ответчик не выполнил условия соглашения, не осуществив заявленные инвестиции в установленный срок.
Дополнительно, договоры субаренды земельных участков, которые были обозначены резидентом как место реализации проекта, прекратили свое действие. Это произошло после решения Арбитражного суда о возврате участков арендодателю. КРДВ направила ответчику уведомление с требованием устранить нарушения и предоставить подтверждающие документы, однако ООО «Владивосток гольф и резорт» не отреагировало на это требование. В связи с вышеизложенным истец решил расторгнуть соглашение с ответчиком.
Поскольку попытки разрешить спор путем переговоров оказались безуспешными, КРДВ обратилась в суд. Напомним, что земельные участки у компании были изъяты в мае 2024 года. Летом того же года стало известно о том, что руководитель группы компаний Олег Дроздов подозревается в мошенничестве и неправомерном обороте средств. Следствие утверждало, что Дроздов также был фактическим руководителем компании, занимающейся строительством гольф-курорта.
С 2020 по 2023 год Дроздов привлек к строительству контролируемые им компании и организовал заключение фиктивных договоров на поставку строительных материалов. По версии следствия, материалы фактически не были поставлены, а средства в размере свыше 21 миллиона рублей мошенник положил себе в карман. Кроме того, он организовал подачу деклараций в налоговые органы для возмещения средств за невыполненные работы, что привело к неправомерному возмещению более 63 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. В рамках расследования прошли обыски в офисах и по месту жительства обвиняемого, который был арестован.
Также Дроздов был признан виновным в организации преднамеренного банкротства генерального подрядчика строительства «Хаяттов» — компании «Приморье-Дальний Восток», и приговорен к пяти годам лишения свободы с дополнительным штрафом в 150 тысяч рублей.