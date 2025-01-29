Более 1200 сирот в Иркутской области получили жилье в 2024 году

Общий объем финансирования программы составил 4,6 млрд рублей. Из них 662 человека получили квартиры из специализированного жилищного фонда, а 607 человек получили социальные выплаты на приобретение жилья. Еще 7 человек получили выплаты на приобретение жилья или погашение ипотеки по новым изменениям в федеральном законодательстве.