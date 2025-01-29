Более 1200 сирот в Иркутской области получили жилье в 2024 году

Всего в прошлом году жильем было обеспечено 1276 человек из числа детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Общий объем финансирования программы составил 4,6 млрд рублей. Из них 662 человека получили квартиры из специализированного жилищного фонда, а 607 человек получили социальные выплаты на приобретение жилья. Еще 7 человек получили выплаты на приобретение жилья или погашение ипотеки по новым изменениям в федеральном законодательстве.
Как отметил губернатор Игорь Кобзев, за последние 5 лет в регионе прослеживается положительная динамика в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот: за этот период жильем было обеспечено более 5 тыс. человек.
В 2025 году на формирование специализированного жилищного фонда планируется направить 2,763 млрд рублей, а на предоставление выплат — 1,964 млрд рублей. Ожидается, что в следующем году жилые помещения получат 711 человек, а социальные выплаты — 504 человека.