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Более 1200 сирот в Иркутской области получили жилье в 2024 году

В Иркутской области подвели итоги работы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2024 год.

Источник: Соцсети

Всего в прошлом году жильем было обеспечено 1276 человек из числа детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Общий объем финансирования программы составил 4,6 млрд рублей. Из них 662 человека получили квартиры из специализированного жилищного фонда, а 607 человек получили социальные выплаты на приобретение жилья. Еще 7 человек получили выплаты на приобретение жилья или погашение ипотеки по новым изменениям в федеральном законодательстве.

Как отметил губернатор Игорь Кобзев, за последние 5 лет в регионе прослеживается положительная динамика в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот: за этот период жильем было обеспечено более 5 тыс. человек.

В 2025 году на формирование специализированного жилищного фонда планируется направить 2,763 млрд рублей, а на предоставление выплат — 1,964 млрд рублей. Ожидается, что в следующем году жилые помещения получат 711 человек, а социальные выплаты — 504 человека.

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