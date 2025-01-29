Судебные приставы Прикамья оштрафовали коллекторов на 6 млн рублей

Отмечается, что почти в каждом третьем случае коллекторские агентства при взыскании долгов недобросовестно общались с должниками, оказывали на них психологическое давление, вводили их в заблуждение, передавали информацию третьим лицам и звонили с незарегистрированных абонентских номеров.