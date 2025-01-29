Судебные приставы Прикамья оштрафовали коллекторов на 6 млн рублей

За 2024 год в службу судебных приставов Пермского края поступило 648 жалоб на работу коллекторских, кредитных и микрофинансовых организаций. По 175 обращениям были составлены протоколы об административном правонарушении.
Отмечается, что почти в каждом третьем случае коллекторские агентства при взыскании долгов недобросовестно общались с должниками, оказывали на них психологическое давление, вводили их в заблуждение, передавали информацию третьим лицам и звонили с незарегистрированных абонентских номеров.
Всего за прошлый год по фактам противоправных действий рассмотрено 104 административных дела. Судебные приставы Прикамья оштрафовали назойливых взыскателей долгов на 6,8 млн рублей. Все нарушители зарегистрированы в других регионах.