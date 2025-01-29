На комплексное развитие кубанских сел выделили почти 400 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что в сельской местности живут более 2,5 млн человек или 40% всего населения региона. В связи с этим власти планируют повышать уровень жизни в этих местах, в том числе за счет создания там современных объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также обновления парков и скверов.