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В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 15 улиц

Также в городе построят три улицы и один проезд.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в 2025 году планируют отремонтировать 12 участков городских улиц в рамках регионального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом информирует Администрация города.

В список попали следующие объекты:

— улица Победы от проспекта Космонавтов до Индустрии.

— Елизаветинское шоссе от Походной до Бисертской.

— улица Челюскинцев от дома № 106 до Стрелочников.

— улица Первомайская от Гагарина до Софьи Ковалевской.

— улица Большакова от Белинского до 8 Марта.

— улица Мамина-Сибиряка от Азина до Шарташской.

— улица Бакинских Комиссаров от Коммунистической до проспекта Космонавтов.

— улица Таватуйская от Бебеля до Теплоходного проезда.

— проспект Космонавтов от Старых Большевиков до Машиностроителей.

— улица Хохрякова от проспекта Ленина до Радищева.

— улица Ильича от Избирателей до проспекта Космонавтов.

— дублер Сибирского тракта от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки «Союз» по направлению из города.

Также специалисты проведут капитальный ремонт улиц: Центральная, Новая и Локомобильная.

В рамках развития улично-дорожной сети Екатеринбурга будут строить улицу Юрия Исмаилова от Татищева до Металлургов, улицу 100-летия УрФУ, улицу Олимпийскую, а также проезд в поселке Шувакиш.