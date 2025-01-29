В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 15 улиц

В Екатеринбурге в 2025 году планируют отремонтировать 12 участков городских улиц в рамках регионального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом информирует Администрация города.
В список попали следующие объекты:
— улица Победы от проспекта Космонавтов до Индустрии.
— Елизаветинское шоссе от Походной до Бисертской.
— улица Челюскинцев от дома № 106 до Стрелочников.
— улица Первомайская от Гагарина до Софьи Ковалевской.
— улица Большакова от Белинского до 8 Марта.
— улица Мамина-Сибиряка от Азина до Шарташской.
— улица Бакинских Комиссаров от Коммунистической до проспекта Космонавтов.
— улица Таватуйская от Бебеля до Теплоходного проезда.
— проспект Космонавтов от Старых Большевиков до Машиностроителей.
— улица Хохрякова от проспекта Ленина до Радищева.
— улица Ильича от Избирателей до проспекта Космонавтов.
— дублер Сибирского тракта от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки «Союз» по направлению из города.
Также специалисты проведут капитальный ремонт улиц: Центральная, Новая и Локомобильная.
В рамках развития улично-дорожной сети Екатеринбурга будут строить улицу Юрия Исмаилова от Татищева до Металлургов, улицу 100-летия УрФУ, улицу Олимпийскую, а также проезд в поселке Шувакиш.