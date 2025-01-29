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Эксперты назвали самых востребованных специалистов в Воронеже в январе

Самыми востребованными специалистами в Воронежской области по итогам января 2025 года стали продавцы-консультанты и кассиры. На сегодняшний день в регионе для них открыто порядка 1,8 тыс. вакансий, рассказывают специалисты платформы HH.ru.

Второе место по востребованности занимают менеджеры по работе с клиентами (1,7 тыс. предложений), третье — операторы all-центров (1,2 тыс. вакансий). Также в начале года аналитики фиксировали высокий спрос на водителей (800 предложений) и бухгалтеров (600 предложений). Помимо них, в первую десятку вошли повара, кондитеры и пекари, медики и упаковщики (по 500 вакансий для каждой из специальностей).

Всего с начала января в Воронежской области было открыто больше 12,1 тыс. самых различных вакансий. Кстати, это несколько меньше, чем в прошлом году, отмечают представители компании. В январе 2024 года на платформе было зарегистрировано 14,2 тыс. предложений. Эксперты отмечают, что на массовые профессии в сфере торговли, логистики, а также на рабочий и производственный персонал начиная с 2023 года как в регионе, так и в целом по стране приходится в общей сложности две трети открывающихся вакансий.

занятость