Эксперты назвали самых востребованных специалистов в Воронеже в январе

Всего с начала января в Воронежской области было открыто больше 12,1 тыс. самых различных вакансий. Кстати, это несколько меньше, чем в прошлом году, отмечают представители компании. В январе 2024 года на платформе было зарегистрировано 14,2 тыс. предложений. Эксперты отмечают, что на массовые профессии в сфере торговли, логистики, а также на рабочий и производственный персонал начиная с 2023 года как в регионе, так и в целом по стране приходится в общей сложности две трети открывающихся вакансий.