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Стали известны самые востребованные специалисты на Кубани в январе этого года

Наибольшее количество вакансий представлено для специалистов в области продаж и обслуживания клиентов — 4800. За ними следуют продавцы-консультанты и кассиры — 4500.

Затем идут операторы call-центра — 2400. Водители представлены в количестве 1600 вакансий. Также в топ-5 вошли повара, пекари и кондитеры — 1600, врачи и бухгалтеры, для которых доступно по 1500 вакансий.

С 2023 года более половины всех вакансий в стране и регионе относятся к массовым профессиям в сфере торговли, логистики, а также к рабочим и производственным должностям. Это составляет более 60% от общего числа предложений о работе.

Популярность этих профессий продолжает расти и, вероятно, сохранится в этом году. Однако внедрение автоматизации и беспилотных технологий, повышение производительности, снижение текучести кадров и эффективность программ удержания сотрудников могут привести к снижению спроса на эти профессии. Однако эти процессы вряд ли станут массовыми в 2025 году.

Даже если в эти отрасли придёт больше работников, это не решит проблему дефицита кадров, а лишь уменьшит её, уточнили в пресс-службе hh.ru.

занятость