Стали известны самые востребованные специалисты на Кубани в январе этого года

Затем идут операторы call-центра — 2400. Водители представлены в количестве 1600 вакансий. Также в топ-5 вошли повара, пекари и кондитеры — 1600, врачи и бухгалтеры, для которых доступно по 1500 вакансий.
С 2023 года более половины всех вакансий в стране и регионе относятся к массовым профессиям в сфере торговли, логистики, а также к рабочим и производственным должностям. Это составляет более 60% от общего числа предложений о работе.
Популярность этих профессий продолжает расти и, вероятно, сохранится в этом году. Однако внедрение автоматизации и беспилотных технологий, повышение производительности, снижение текучести кадров и эффективность программ удержания сотрудников могут привести к снижению спроса на эти профессии. Однако эти процессы вряд ли станут массовыми в 2025 году.
Даже если в эти отрасли придёт больше работников, это не решит проблему дефицита кадров, а лишь уменьшит её, уточнили в пресс-службе hh.ru.