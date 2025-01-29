Стали известны самые востребованные специалисты на Кубани в январе этого года

Популярность этих профессий продолжает расти и, вероятно, сохранится в этом году. Однако внедрение автоматизации и беспилотных технологий, повышение производительности, снижение текучести кадров и эффективность программ удержания сотрудников могут привести к снижению спроса на эти профессии. Однако эти процессы вряд ли станут массовыми в 2025 году.