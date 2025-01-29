В Самарской области снизят наценки на лекарства

«Розничную надбавку на наркотические и психотропные лекарства стоимостью свыше 500 ₽ предлагается снизить с 50 до 40%, в ценовых группах до 100 ₽ и от 100 до 500 ₽ — до 59 и 56% соответственно», — следует из проекта приказа.