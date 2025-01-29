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В Самарской области снизят наценки на лекарства

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области подготовил проект приказа о снижении предельных размеров надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основанием для этого стал экономический анализ действующих цен.

«Розничную надбавку на наркотические и психотропные лекарства стоимостью свыше 500 ₽ предлагается снизить с 50 до 40%, в ценовых группах до 100 ₽ и от 100 до 500 ₽ — до 59 и 56% соответственно», — следует из проекта приказа.

Что касается остальных лекарств, входящих в группу жизненно важных, то для препаратов стоимостью свыше 500 ₽ предельный размер розничной надбавки предложили снизить с 23 до 22%. Для остальных ценовых групп (до 500 рублей) наценку решили оставить на прежнем уровне: 30−35%.

«Это необходимо для недопущения убыточности фармацевтических организаций и возможного дефицита лекарственных препаратов, прежде всего, в сельских районах Самарской области», — отметили в комитете.

Оптовые надбавки на лекарства также скорректируют. Для тех, что стоят дешевле 100 рублей, показатель снизят с 19 до 17%.

Проект приказа согласован с ФАС России. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.