Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске обсудили создание Стратегического мастер-плана

29 января на встрече с представителями «АВ-групп» глава Новороссийска Андрей Кравченко обсудил основные моменты создания Стратегического мастер-плана Новороссийска.

Мастер-план — важный инструмент, позволяющий системно подходить к развитию города. Он нацелен на повышение качества жизни новороссийцев путем модернизации инфраструктуры, сохранения уникальных черт города-героя.

— Процесс разработки документа подразумевает активное вовлечение всех групп населения и организаций. Накануне разработчики уже провели встречи с рядом крупных компаний и молодежным активом Новороссийска. Открытый диалог и всесторонние мнения важны для создания компонентного, обоснованного и реалистичного мастер-плана, — прокомментировал Андрей Васильевич.

Помимо общественных обсуждений будут проведены всесторонние исследования и разработаны рекомендации по оптимизации использования земельных ресурсов, улучшению инфраструктуры и созданию комфортной городской среды, а также актуализированы и выявлены новые приоритетные направления развития города-героя.