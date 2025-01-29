В Новороссийске обсудили создание Стратегического мастер-плана

Мастер-план — важный инструмент, позволяющий системно подходить к развитию города. Он нацелен на повышение качества жизни новороссийцев путем модернизации инфраструктуры, сохранения уникальных черт города-героя.
— Процесс разработки документа подразумевает активное вовлечение всех групп населения и организаций. Накануне разработчики уже провели встречи с рядом крупных компаний и молодежным активом Новороссийска. Открытый диалог и всесторонние мнения важны для создания компонентного, обоснованного и реалистичного мастер-плана, — прокомментировал Андрей Васильевич.
Помимо общественных обсуждений будут проведены всесторонние исследования и разработаны рекомендации по оптимизации использования земельных ресурсов, улучшению инфраструктуры и созданию комфортной городской среды, а также актуализированы и выявлены новые приоритетные направления развития города-героя.