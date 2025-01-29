Расходы на нижегородский ледовый дворец в 2025 году увеличат на 3,4 млрд рублей

Правительство Нижегородской области намерено увеличить расходы на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде на 3,43 млрд руб. в 2025 году. Об этом говорится в поправках к проекту январских изменений в областной бюджет, имеющихся в распоряжении Ъ-Приволжье. Профильный комитет заксобрания рассмотрит их перед пленарным заседанием утром 30 января.