В феврале донские пенсионеры получат самую большую выплату

Об этом информирует Социальный фонд России.
В декабре 2024 года сообщалось об увеличении январской пенсии на 7,3%. В соответствии с решением главы государства, в феврале будет проведена дополнительная индексация, которая позволит довести уровень пенсии до фактического роста цен, который составил 9,5%.
«Социальный фонд России направит пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты уже в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %», — говорится в сообщении.
По данным источника, все начисления будут произведены автоматически, без необходимости обращения в Социальный фонд.
Напомним, с этого года индексация страховых пенсий стала включать в себя и пенсии работающих пенсионеров. Это означает, что все получатели пенсий, независимо от того, работают они или нет, могут рассчитывать на повышение.