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В феврале донские пенсионеры получат самую большую выплату

Ростовская область, 29 января 2025. DON24.RU. В феврале 2025 года донские пенсионеры получат самую большую выплату. Это связано с дополнительной индексацией пенсий до уровня фактического роста цен, а также направлением доплаты за январь с учетом дополнительной индексации.

Источник: Don24.ru

Об этом информирует Социальный фонд России.

В декабре 2024 года сообщалось об увеличении январской пенсии на 7,3%. В соответствии с решением главы государства, в феврале будет проведена дополнительная индексация, которая позволит довести уровень пенсии до фактического роста цен, который составил 9,5%.

«Социальный фонд России направит пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты уже в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %», — говорится в сообщении.

По данным источника, все начисления будут произведены автоматически, без необходимости обращения в Социальный фонд.

Напомним, с этого года индексация страховых пенсий стала включать в себя и пенсии работающих пенсионеров. Это означает, что все получатели пенсий, независимо от того, работают они или нет, могут рассчитывать на повышение.