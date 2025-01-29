Россияне стали чаще ездить в Узбекистан

Мы ставили задачу, что до конца (прошлого — ред.) года должно было быть 1 миллион туристов, чуть-чуть не достигли этой цифры… Если посмотреть на рост, то рост составил порядка 20%. И я думаю, что с каждым годом цифра будет увеличиваться.