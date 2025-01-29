Россияне стали чаще ездить в Узбекистан

Об итогах работы в 2024 году и планах на будущее представители ведомства рассказали в ходе открытого диалога с субъектами предпринимательства в сфере туризма и журналистами в Ташкенте.
Узбекистан в прошлом году принял 873 тыс. российских туристов, а в нынешнем есть все возможности превысить отметку в 1 млн гостей из РФ.
Ранее ведомство прогнозировало рост количества туристов из РФ в 2024 году до 1 млн человек.
Мы ставили задачу, что до конца (прошлого — ред.) года должно было быть 1 миллион туристов, чуть-чуть не достигли этой цифры… Если посмотреть на рост, то рост составил порядка 20%. И я думаю, что с каждым годом цифра будет увеличиваться.
Он добавил, что ведомство в настоящее время работает почти с каждым субъектом РФ для создания в Узбекистане комфортных условий для российских туристов.
В этом году, благодаря мероприятиям, которые запланированы в рамках Года туризма Узбекистана в Российской Федерации, мы сможем уже перейти отметку более 1 миллиона туристов из России.
Напомним, что в рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года была подписана программа двустороннего сотрудничества для увеличения турпотока на 2025−2026 годы. Также стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую 12 блоков мероприятий.
Всего по итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 1,5 раза — до 10,2 млн. человек. При этом туристы из России занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.