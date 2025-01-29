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В Беларуси с января увеличена надбавка врачам-специалистам

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличена надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения от 24 января 2025 года № 9 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 года № 52», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Источник: БЕЛТА

В Минздраве пояснили, что в рамках планомерного повышения размеров оплаты труда медицинских работников с 1 января 2025 года предусмотрено увеличение надбавки за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам на 45% оклада. Так, надбавка установлена врачам-специалистам отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации — 300% оклада, врачам-специалистам приемного отделения — 235% оклада, врачам-специалистам отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличами конечностей и нарушением функций тазовых органов — 235% оклада, врачам-специалистам выездных бригад — 235% оклада, врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым — 235% оклада, врачам-специалистам, за исключением вышеперечисленных, — 185% оклада.

Подпункт 4.2.1 пункта 4 постановления, в соответствии с которым врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым установлена надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения в размере 110% оклада, дополнен должностью врача-терапевта участкового.

«Министерством здравоохранения совместно с Министерством финансов и Министерством труда и социальной защиты будет продолжена работа по повышению заработной платы медицинских работников, в том числе работников со средним специальным медицинским образованием», — отметили в пресс-службе ведомства.

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