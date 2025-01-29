В Беларуси с января увеличена надбавка врачам-специалистам

В Минздраве пояснили, что в рамках планомерного повышения размеров оплаты труда медицинских работников с 1 января 2025 года предусмотрено увеличение надбавки за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам на 45% оклада. Так, надбавка установлена врачам-специалистам отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации — 300% оклада, врачам-специалистам приемного отделения — 235% оклада, врачам-специалистам отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличами конечностей и нарушением функций тазовых органов — 235% оклада, врачам-специалистам выездных бригад — 235% оклада, врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым — 235% оклада, врачам-специалистам, за исключением вышеперечисленных, — 185% оклада.
Подпункт 4.2.1 пункта 4 постановления, в соответствии с которым врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым установлена надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения в размере 110% оклада, дополнен должностью врача-терапевта участкового.
«Министерством здравоохранения совместно с Министерством финансов и Министерством труда и социальной защиты будет продолжена работа по повышению заработной платы медицинских работников, в том числе работников со средним специальным медицинским образованием», — отметили в пресс-службе ведомства.