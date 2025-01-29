В Пермском крае увеличен размер единого пособия и детских выплат

С января 2025 года в Прикамье увеличился размер единого пособия на детей и для беременных женщин. Выплаты были пересчитаны с учетом увеличившегося размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России по Пермскому краю.
Так, размер пособия на детей в 50% составил 7912,5 рубля, 75% — 11 868,7 рублей, 100% — 15 825 рублей. Для беременных женщин: 50% — 8 891 рубль, 75% — 13 336,7 рублей, 100% — 17 782 рубля.
Также в Пермском крае увеличится ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Размер выплаты в 2025 году составит 15 825 рублей. Она назначается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.