В Пермском крае увеличен размер единого пособия и детских выплат

С января 2025 года в Прикамье увеличился размер единого пособия на детей и для беременных женщин. Выплаты были пересчитаны с учетом увеличившегося размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России по Пермскому краю.