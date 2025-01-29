На парковках Новосибирска снова увеличат бесплатное время

Власти Новосибирска проанализировали работу платных парковок в городе в 2024 году. Было принято решение увеличить бесплатное время пользования парковочным местом, сообщает Infopro54.ru со ссылкой на первого заммэра Новосибирска Иосифа Кодалаева.
«Мы разработали проект постановления мэрии, который в настоящее время проходит оценку регулирующего воздействия. К началу марта планируем данную работу завершить. Бесплатное время на парковках увеличится до 30 минут», — пояснил Кодалаев.
На каких парковках увеличат время бесплатного размещения авто пока неизвестно. Предположительно, речь идет о парковках с лимитом в 15 минут.