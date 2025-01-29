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На парковках Новосибирска снова увеличат бесплатное время

Лимиты на бесплатную парковку урезали летом 2023 года.

Власти Новосибирска проанализировали работу платных парковок в городе в 2024 году. Было принято решение увеличить бесплатное время пользования парковочным местом, сообщает Infopro54.ru со ссылкой на первого заммэра Новосибирска Иосифа Кодалаева.

«Мы разработали проект постановления мэрии, который в настоящее время проходит оценку регулирующего воздействия. К началу марта планируем данную работу завершить. Бесплатное время на парковках увеличится до 30 минут», — пояснил Кодалаев.

На каких парковках увеличат время бесплатного размещения авто пока неизвестно. Предположительно, речь идет о парковках с лимитом в 15 минут.