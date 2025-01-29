В Новосибирске снесли 2,5 км «могильных оградок» вдоль дорог

В Новосибирске снесли 2400 метров металлических дорожных ограждений. В 2025 году в городе продолжат работу по приведению в эстетический вид дорожных конструкций. Об этом рассказал начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Валерий Жарков в эфире «Новосибирских новостей».
Напомним, в 2024 году мэрия Новосибирска провела на портале госуслуг опрос новосибирцев по поводу дорожных ограждений. Многие назвали эти элементы безопасности «могильными оградками» и отметили, что их внешний вид оставляет желать лучшего.
Валерий Жарков отметил, что теперь вместо крестообразных серых оградок на дорогах мегаполиса будут монтировать ограждения с символикой города. При этом во многих местах ограждения и вовсе уберут — там, где этого не требует новый ГОСТ. Так, например, ограждения демонтировали вдоль улиц Ватутина и Красина.
Согласно ГОСТу, дорожные ограждения обязательно должны быть вблизи пешеходных переходов и зоне 50 метров от школ и детских садов.
Екатерина СОСНИНА.