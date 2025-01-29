В Новосибирске снесли 2,5 км «могильных оградок» вдоль дорог

Валерий Жарков отметил, что теперь вместо крестообразных серых оградок на дорогах мегаполиса будут монтировать ограждения с символикой города. При этом во многих местах ограждения и вовсе уберут — там, где этого не требует новый ГОСТ. Так, например, ограждения демонтировали вдоль улиц Ватутина и Красина.