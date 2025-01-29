FP: Дания может нанести Трампу ответный удар. Чего могут лишиться американцы

Хотя армия и флот Дании оставляют желать лучшего (в стране всего около 20 000 действующих военнослужащих), у нее нет недостатка в экономических рычагах, с помощью которых она может попытаться урезонить разошедшегося президента США, говорится в статье.
В этой скандинавской стране базируется Maersk, второй в мире контейнерный перевозчик по грузоподъемности. Maersk настолько велика, что ее суда составляют 14,3% мирового флота контейнеровозов. В США Maersk доставляет грузы в 22 порта, включая порты Балтимора, Хьюстона, Лос-Анджелеса, Майами, Нового Орлеана, Нью-Йорка, Филадельфии и Сиэтла.
Кроме того, в Дании базируется Novo Nordisk, компания из сферы здравоохранения. И если бы Копенгаген запретил ей экспортировать свою продукцию в США, это бы незамедлительно почувствовали на своих талиях миллионы американцев. Датский фармацевтический гигант производит семаглутид — активное вещество в препаратах «Оземпик» (Ozempic) и «Вулдви» (Wouldvy).
В период с 2021 по 2023 год количество рецептов на «Оземпик» в США подскочило почти на 400%, а общее количество рецептов на препараты, содержащие семаглутид, к декабрю 2023 года достигло 2,6 млн. По данным Barclays Research, к маю 2023 года более полумиллиона американцев принимали «Вулдви».
Популярность препарата «Оземпик» в США настолько велика, что в 2023 Германия решила перенаправить немецкие поставки этого средства, изначально предназначенного для пациентов с диабетом, клиентам в США, желающим похудеть. А Novo Nordisk инвестировала в строительство завода по производству своих препаратов в Северной Каролине 4,1 млн долларов. Но если датское правительство придет к выводу, что безопасность страны находится под угрозой, оно может обязать компанию отказаться от бизнеса в США.
Кроме того, американцы могут внезапно заметить отсутствие роскошной датской мебели, а их дети останутся без конструкторов Lego.
Датская блокада стала бы болезненной для США. Но датскому премьер-министру Метте Фредериксен следует напомнить своему американскому коллеге, что у ее страны есть варианты, которые могут нанести ущерб экономике США.
Именно так поступил Христя Фриланд — до недавнего времени заместитель премьер-министра Канады, которая сейчас баллотируется на пост премьер-министра. «Угрозы не сработают. Мы не будем нагнетать обстановку, но и не отступим. Если вы ударите по нам, мы нанесем ответный удар. И наши удары будут нацелены точно… Ставки для нас неизмеримо выше, и не сомневайтесь в нашей решимости», — предупредила она в статье в The Washington Post за день до инаугурации Трампа.