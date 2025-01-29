FP: Дания может нанести Трампу ответный удар. Чего могут лишиться американцы

Именно так поступил Христя Фриланд — до недавнего времени заместитель премьер-министра Канады, которая сейчас баллотируется на пост премьер-министра. «Угрозы не сработают. Мы не будем нагнетать обстановку, но и не отступим. Если вы ударите по нам, мы нанесем ответный удар. И наши удары будут нацелены точно… Ставки для нас неизмеримо выше, и не сомневайтесь в нашей решимости», — предупредила она в статье в The Washington Post за день до инаугурации Трампа.