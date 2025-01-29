Суд в Туапсе рассмотрит дело об изъятии земли в пользу государства под 52 домами

Ответчики, кроме аргумента об истечении сроков давности по данным объектам, настаивают на том, что они были добросовестными приобретателями недвижимости. На протяжении 20 лет сделки с землей и домами регистрировались в Росреестре. У некоторых объектов недвижимости, находящихся в гражданском обороте почти два десятка лет, несколько раз сменились владельцы.