Суд в Туапсе рассмотрит дело об изъятии земли в пользу государства под 52 домами

В Краснодарском крае продолжается судебный процесс об изъятии в пользу государства участков земли под коттеджами в поселке Ольгинка. Ответчиками по делу выступают не менее 52 собственников. Они приобрели земельные участки, кто-то уже с домами в 90-х и в начале 2000-х годах. Однако надзорный орган счел эту сделку ошибочной, а постройки незаконными.
В исковом требовании прокуратуры земля под коттеджами заявлена как курортная и якобы не предназначена для частного строительства.
Ответчики, кроме аргумента об истечении сроков давности по данным объектам, настаивают на том, что они были добросовестными приобретателями недвижимости. На протяжении 20 лет сделки с землей и домами регистрировались в Росреестре. У некоторых объектов недвижимости, находящихся в гражданском обороте почти два десятка лет, несколько раз сменились владельцы.
Очередное заседание суда назначено на завтра, 29 января.
Напомним, накануне, 28 января, Конституционный суд РФ по аналогичному делу встал на сторону садоводов, отправив дело об изъятии у них земельных участков в пределах Сочинского нацпарка на пересмотр. Свое решение суд обосновал истечением срока давности, а также необходимостью соблюдения прав собственников.