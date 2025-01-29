МАРТ и Минсвязи встретились с белорусскими мобильными операторами. Что обсуждали

Ранее сообщалось, что для подключения любого не предусмотренного пакетом услуг платного сервиса необходимо будет получить согласие абонента. Требования к качеству мобильной связи ужесточил также Госстандарт. А с 1 апреля 2025 года отечественные мобильные операторы предложат клиентам тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи. Его стоимость будет контролировать государство. Кроме того, мобильных операторов обяжут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и принятие других мер по развитию сетей сотовой связи. Предполагается, что это позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала.