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МАРТ и Минсвязи встретились с белорусскими мобильными операторами. Что обсуждали

Министры связи и антимонопольного регулирования и торговли встретились с представителями УП «A1», РУП «Белтелеком» и СООО «МТС». Подробности сообщили в пресс-службе МАРТ.

Источник: pixabay.com

По итогам встречи заключили соглашение между МАРТ и предприятиями по оказанию услуг сотовой подвижной электросвязи, которым повышение тарифов не предусмотрено.

Минсвязи также предложено дополнительно изучить материалы РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком» по формированию и применению тарифов на оказание услуг участниками встречи.

Во время совещания стороны рассмотрели проблемы на потребительском рынке, в том числе у абонентов, подключение операторами сотовой связи рекламных услуг без ведома потребителей, качество связи при проведении крупных массовых мероприятий. Были затронуты и основные принципы тарифной политики.

Ранее сообщалось, что для подключения любого не предусмотренного пакетом услуг платного сервиса необходимо будет получить согласие абонента. Требования к качеству мобильной связи ужесточил также Госстандарт. А с 1 апреля 2025 года отечественные мобильные операторы предложат клиентам тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи. Его стоимость будет контролировать государство. Кроме того, мобильных операторов обяжут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и принятие других мер по развитию сетей сотовой связи. Предполагается, что это позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала.

экономика
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