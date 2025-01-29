Тарифы на электроэнергию в Казахстане вырастут с 1 февраля 2025 года

Документ предусматривает повышение тарифов по следующим группам компаний, реализующим электроэнергию:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) — с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) — с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.
- третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) — с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.
- четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) — с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.
- пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) — с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.
- шестой группы (Караганда Энергоцентр) — с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.
- седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) — с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.
- восьмой группы (Севказэнерго) — с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.
- девятой группы (АО «Астана-Энергия») — с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч.
- десятой группы («Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) — с 18,25 до 24,29 тенге за кВтч.
- 12-й группы (АО «Алюминий Казахстана») — с 7,87 до 8,52 тенге за кВтч.
- 13-й группы («Казахмыс Энерджи» (ЖТЭЦ, БТЭЦ) — с 21,42 до 30,24 тенге за кВтч.
- 16-й группы («Bassel Group LLS») — с 16,73 до 25,48 тенге за кВтч.
- 18-й группы («Степногорская ТЭЦ») — с 28,97 до 38,67 тенге за кВтч.
- 22-й группы (ГКП «Кентау Сервис») — с 7,07 до 37,12 тенге за кВтч.
- 23-й группы (ГКП Аркалыкская ТЭК«) — с 8,44 до 13,13 тенге за кВтч.
- 26-й группы (“Алматинские электрические станции” ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) — с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.
Тарифы для 11, 14, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 43−48, а также 56−60 групп компаний остались без изменений.
Также добавлены тарифы 61 и 62 группы — 18,74 и 28,72 тенге за кВтч соответственно.