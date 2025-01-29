Северный обход Омска одобрен Госэкспертизой

Проект по строительству Северного обхода Омска одобрен Государственной экспертизой. Сведения о нём в несли в единый госреестр 28 января.
Над проектно-сметной документацией работали восемь компаний: четыре из Санкт-Петербурга, две из Москвы, по одной из Вологды и Омска. Договор с концессионером был подписан в 2022 году. Об этом пишет сайт «Новый Омск».
Новая четырехполосная трасса протяженностью почти 62 км свяжет два направления: Омск — Тюмень и Омск — Новосибирск. В рамках проекта, стоимость которого оценивается в 63 млрд рублей, построят более 10 путепроводов и несколько мостов через Иртыш и Омь.
Разработка проектно-сметной документации дороги началась в феврале 2023 года. Трудности возникли, когда жители села Подгородка выступили против вырубки деревьев для новой трассы. Пришлось внести коррективы в проект.
Строительство объекта запланировано на 2023−2027 годы. Из 63 млрд рублей, которые вложат в строительство, 43% — внебюджетные средства, 11% — областной бюджет. Остальное средства инвестора.
В региональном минтрансе ранее заявляли, что трасса позволит пустить грузовой транспорт в обход Омска, что сократит время проезда между регионами (Тюменский и Новосибирский) на 40%, и снизит экологическую нагрузку на город.