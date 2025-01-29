Узбекистан намерен перенаправить через Афганистан часть транзита по коридору «Север — Юг»

Развитие транспортного коридора «Страны СНГ — Узбекистан — Афганистан — Пакистан — страны Юго-Восточной Азии», в том числе создание благоприятных условий для перенаправления части грузов, перевозимых по маршруту «Север — Юг» на трансафганский маршрут через территорию Узбекистана.
В соответствии с концепцией, утвержденной постановлением Шавката Мирзиёева, власти Узбекистана намерены активно участвовать в формировании и увеличении перевозок по коридору из Китая через страны Центральной Азии в Афганистан и далее в Пакистан, а также из Китая через страны региона в Европу.
Напомним, что в ноябре 2023-го в Ташкенте на полях первого транспортного форума стран ШОС подписали меморандум о создании и развитии международного транспортного коридора «Белоруссия — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан -Пакистан». В апреле прошлого года в Термезе была подписана дорожная карта по развитию данного коридора, включающая конкретные планы по развитию грузоперевозок, анализу грузопотоков, внедрению электронных цифровых документов и оптимизации таможенных процедур.
Для справки: Международный транспортный коридор «Север — Юг» — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7 200 км, основным преимуществом которого станет сокращение сроков доставки грузов вдвое или даже втрое.
Это крупнейший геополитический и геоэкономический инфраструктурный проект текущего десятилетия и часть становления многополярного мира.
Мультимодальный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.
Он включает в себя три маршрута: Западный, Восточный и Транскаспийский.
Западные и восточные ветки МТК проходят через Иран: западная ветка предусматривает перевозку по Ирану автомобильным транспортом через Решт, восточная — железнодорожным. Конечной точкой в Иране является порт Бендер-Аббас, из которого грузы могут доставлять в Индию морем.
Западная ветка также проходит через Азербайджан, восточная — через Казахстан и Туркменистан, затрагивая территорию Узбекистана. По планам, до границы республики будет доходить автодорога «Шалкар — Бозой — Узбекистан». Данный проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг». Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.
Строящаяся железнодорожная линия «Дарбаза — Матаарал» свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.
Ответвление МТК «Север — Юг» — линия «Туркменабат — Мары» связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан.