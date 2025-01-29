Узбекистан намерен перенаправить через Афганистан часть транзита по коридору «Север — Юг»

В соответствии с концепцией, утвержденной постановлением Шавката Мирзиёева, власти Узбекистана намерены активно участвовать в формировании и увеличении перевозок по коридору из Китая через страны Центральной Азии в Афганистан и далее в Пакистан, а также из Китая через страны региона в Европу.