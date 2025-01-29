В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+

«В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК плюс, на которой будет обсуждена политика организации в части вот текущего момента, в том числе и планов Соединённых Штатов по увеличению объёмов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определённые инструменты. Как вы знаете, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях», — сказал Саткалиев.