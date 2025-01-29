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В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+

АСТАНА, 29 янв — РИА Новости. Встреча ОПЕК+ для обсуждения планов США по увеличению добычи нефти планируется в ближайшее время, будет принята согласованная позиция, сказал журналистам на брифинге в Астане министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Источник: © РИА Новости

«В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК плюс, на которой будет обсуждена политика организации в части вот текущего момента, в том числе и планов Соединённых Штатов по увеличению объёмов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определённые инструменты. Как вы знаете, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях», — сказал Саткалиев.

Он добавил, что есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объёмов добычи с целью достижения баланса на рынке, окончательное решение будет принято после совместной встречи.

ОПЕК
экономика