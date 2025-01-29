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В Молдове подорожают кадастровые услуги

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. «Кадастр недвижимости» Молдовы планирует повысить тарифы на свои услуги, а также изменить методику предоставления льгот.

Источник: Sputnik.md

В ведомстве указали на увеличение числа обращений на оказание услуг на льготной основе. Так, за первое полугодие 2024 года они составили 33% от общего объема оказанных услуг.

Таким образом, уровень недополученных доходов составляет 69%, то есть организация недополучает 9,8 миллиона леев.

уточнили в Кадастре

Также в ведомстве пожаловались на низкий уровень зарплаты сотрудников, что привело к нехватке персонала.

В проекте, представленном Кадастром не указано насколько и на какие услуги вырастут тарифы. Однако в формулу расчета будут включены инфляция и повышение минимального размера оплаты труда. Также предлагается сократить на 20% количество услуг, предоставляемых бесплатно или на льготных условиях пенсионерам и инвалидам.

По оценке ведомства предложенные им изменения существенно скажутся лишь на компаниях, чья предпринимательская деятельность связана со строительством и торговлей недвижимостью.

Государственное учреждение «Кадастр недвижимости» начало свою работу третьего января 2024 года, его учредитель — Агентство геодезии, картографии и кадастра Молдовы.

экономика