В Молдове подорожают кадастровые услуги

В проекте, представленном Кадастром не указано насколько и на какие услуги вырастут тарифы. Однако в формулу расчета будут включены инфляция и повышение минимального размера оплаты труда. Также предлагается сократить на 20% количество услуг, предоставляемых бесплатно или на льготных условиях пенсионерам и инвалидам.