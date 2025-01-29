В Молдове подорожают кадастровые услуги

В ведомстве указали на увеличение числа обращений на оказание услуг на льготной основе. Так, за первое полугодие 2024 года они составили 33% от общего объема оказанных услуг.
Таким образом, уровень недополученных доходов составляет 69%, то есть организация недополучает 9,8 миллиона леев.
Также в ведомстве пожаловались на низкий уровень зарплаты сотрудников, что привело к нехватке персонала.
В проекте, представленном Кадастром не указано насколько и на какие услуги вырастут тарифы. Однако в формулу расчета будут включены инфляция и повышение минимального размера оплаты труда. Также предлагается сократить на 20% количество услуг, предоставляемых бесплатно или на льготных условиях пенсионерам и инвалидам.
По оценке ведомства предложенные им изменения существенно скажутся лишь на компаниях, чья предпринимательская деятельность связана со строительством и торговлей недвижимостью.
Государственное учреждение «Кадастр недвижимости» начало свою работу третьего января 2024 года, его учредитель — Агентство геодезии, картографии и кадастра Молдовы.