НАН: белорусы пересядут на беспилотный транспорт через 10 лет

В НАН сказали, что через 10 лет белорусов пересадят на беспилотный транспорт, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, по словам замдиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Олега Елового, белорусская наука работает над созданием беспилотного транспорта. При этом ученый отметил, что науке не следует «работать на конвейер», но следует ставить задачи на перспективу.
— В данный момент речь идет о 2032−2035 годах, — отметил Еловой.
Далее представитель НАН привел в пример беспилотный транспорт. Он сказал, что сейчас у белорусских ученых для этого уже имеются свои технические наработки, идет развитие инфраструктуры полигона под беспилотный транспорт. При этом речь идет и о легковых, и о коммерческих, и о пассажирских беспилотниках.
— В 2030-х белорусы уже пересядут на беспилотный транспорт, — прогнозирует ученый.
Замдиректора института машиностроения подчеркнул, что это неизбежно так как идет активное развитие искусственного интеллекта.
— Должны пересесть. Ну куда мы денемся от мирового тренда, когда так активно сегодня развивает искусственный интеллект, — уверен.
Также Еловой указал на наличие в Беларуси предприятия, которые могли бы реализовывать идеи с беспилотным транспортом. Также имеется и развивается необходимое технико-технологическое материальное оснащение, есть специалисты.
— Это все не стоит на месте, развивается. Пять-семь лет, максимум 10 — и нашу машиностроительную сферу сильно изменят, очень сильно, — резюмировал белорусский ученый.
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