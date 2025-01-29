НАН: белорусы пересядут на беспилотный транспорт через 10 лет

Далее представитель НАН привел в пример беспилотный транспорт. Он сказал, что сейчас у белорусских ученых для этого уже имеются свои технические наработки, идет развитие инфраструктуры полигона под беспилотный транспорт. При этом речь идет и о легковых, и о коммерческих, и о пассажирских беспилотниках.