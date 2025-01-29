В Москве увеличили штраф для юрлиц за неоплату городской парковки

Он подчеркнул, что речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных на организации. «Дело в том, что водители таких автомобилей все чаще занимают платные парковки и не оплачивают ее, не давая возможности припарковаться другим водителям, доставляя неудобство москвичам, а также и лишая городской бюджет доходов. Именно поэтому было важно сделать так, чтобы более ощутимый размер штрафа мотивировал таких нарушителей соблюдать правила и уважать окружающих», — пояснил спикер Мосгордумы.