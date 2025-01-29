В Москве увеличили штраф для юрлиц за неоплату городской парковки

«Оба [принятых депутатами Мосгордумы] документа направлены на усиление административной ответственности в виде штрафов за совершение отдельных правонарушений. В частности, увеличен размер административного штрафа для юридических лиц за неуплату за размещение транспортного средства на платной городской парковке с 5 тыс. до 50 тыс. рублей», — отметил в беседе с ТАСС председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.
Он подчеркнул, что речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных на организации. «Дело в том, что водители таких автомобилей все чаще занимают платные парковки и не оплачивают ее, не давая возможности припарковаться другим водителям, доставляя неудобство москвичам, а также и лишая городской бюджет доходов. Именно поэтому было важно сделать так, чтобы более ощутимый размер штрафа мотивировал таких нарушителей соблюдать правила и уважать окружающих», — пояснил спикер Мосгордумы.
Вторая инициатива предусматривает увеличение суммы штрафа за непринятие мер по очистке крыш от снега и льда для юридических лиц — собственников и иными законными владельцами нежилых зданий и сооружений. «Теперь за данное правонарушение сумма штрафа установлена в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Ранее сумма штрафа составляла от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, что также оказалось недостаточно», — уточнил Шапошников.
По его словам, это изменение важно не только из-за необходимости поддерживать облик городских зданий столицы в надлежащем состоянии. «Прежде всего, это важно для обеспечения безопасности жизни и здоровья москвичей», — заключил председатель Мосгордумы.