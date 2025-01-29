МАРТ и мобильные операторы заключили соглашение о тарифах

На встрече были представители УП «A1», РУП «Белтелеком» и СООО «МТС».
По результатам встречи принято решение о заключении соглашения между МАРТ и предприятиями по оказанию услуг сотовой подвижной электросвязи, которым повышение тарифов не предусмотрено.
В рамках встречи обсуждались и другие темы, например, проблема подключения рекламных услуг без ведома абонентов. Говорилось и о качество связи во время крупных массовых мероприятий.
В МАРТ отдельно отметили, что Минсвязи предложено изучить материалы от «Белпочты» и «Белтелекома» по формированию и применению тарифов этих госкомпаний.
В сообщении антимонопольного органа ничего не говорится об участии во встрече ЗАО «БеСТ», которая работает на рынке мобильной связи под брендом life:). Что касается «Белтелекома», то госкомпания владеет пакетом в 51% в МТС. Более того, с 2022 года госоператор имеет право предоставлять услуги подвижной электросвязи, но пока им не воспользовался.