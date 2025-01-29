МАРТ и мобильные операторы заключили соглашение о тарифах

В сообщении антимонопольного органа ничего не говорится об участии во встрече ЗАО «БеСТ», которая работает на рынке мобильной связи под брендом life:). Что касается «Белтелекома», то госкомпания владеет пакетом в 51% в МТС. Более того, с 2022 года госоператор имеет право предоставлять услуги подвижной электросвязи, но пока им не воспользовался.