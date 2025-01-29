ФАС: четыре дорожные компании выплатили 263 млн за картельный сговор

Служба установила, что организации вступили в картельный сговор с целью поддержания цен на торгах. Компании заключили антиконкурентное соглашение и ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контрактов составила 24 153 421 244 рубля.