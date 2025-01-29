ФАС: четыре дорожные компании выплатили 263 млн за картельный сговор

С крупными суммами расстались также ООО «Т-Транс» — 61,6 миллиона рублей, ООО «Тацинское ДСУ» — 88,2 миллиона и ООО «Ростовское ДСУ» — 59,4 миллиона рублей. Общая сумма штрафов составила 263,7 миллиона рублей.
Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», ФАС России признала ООО «Ростовское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» нарушившими антимонопольное законодательство.
Служба установила, что организации вступили в картельный сговор с целью поддержания цен на торгах. Компании заключили антиконкурентное соглашение и ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контрактов составила 24 153 421 244 рубля.
ФАС России наложила на организации оборотные штрафы за заключение и реализацию картельного сговора. Компании попытались оспорить решение службы, однако суды трех инстанций подтвердили законность решения ведомства и назначенных штрафов.
Справка. Согласно данным системы СПАРК, ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» в 2020—2021 годах заключило госконтрактов с комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области почти на 1 миллиард рублей. Компания строила дороги в Иловлинском, Городищенском, Октябрьском, Клетском, Ольховском, Чернышковском и Калачевском районах региона. Также волгоградские дорожники возводили трассу в Целинском районе Ростовской области.