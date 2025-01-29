Молдавия обеспечила энергопотребление в стране на 30 января за счет импорта

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
«Прогнозируется, что 30 января потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет на уровне предыдущего дня, 29 января… Компания Energocom полностью зарезервировала коммерческие мощности на границе с Румынией», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
Ожидается, что внутреннее производство составит около 31% от необходимого потребления, а остальная часть будет дополняться импортом на основе двусторонних контрактов и на румынской бирже.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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