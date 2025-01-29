МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь

Главы МАРТ и Минсвязи провели встречу с представителями мобильных операторов, А1, МТС и Белтелеком, обсудив тарифы и проблемы связи, рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.
На встрече было заключено соглашение между МАРТ и предприятиям, оказывающими услуги сотовой подвижной электросвязи. Данный документ не предусматривает повышение тарифов на связь.
Кроме того, Минсвязи предложило дополнительно изучить материалы «Белпочты» и «Белтелекома» в части формирования и применения тарифов на оказание услуг мобильным операторам, участвующим во встрече.
Кроме того, на совещании подняли проблемные вопросы потребительского рынка. Так, например, рассматривался вопрос жалоб абонентов на подключение операторами рекламы без ведома потребителей, качество связи на массовых мероприятиях и т.д. И еще обсуждались основные принципы тарифной политики.
Ранее мы писали о том, что мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов: «Неоднократно жаловались абоненты».
Еще в Беларуси предлагают снизить возраст водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет.