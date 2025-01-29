МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь

Кроме того, на совещании подняли проблемные вопросы потребительского рынка. Так, например, рассматривался вопрос жалоб абонентов на подключение операторами рекламы без ведома потребителей, качество связи на массовых мероприятиях и т.д. И еще обсуждались основные принципы тарифной политики.