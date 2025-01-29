В Самарской области появились четыре мусоросортировочных комплекса

За шесть лет в рамках нацпроекта в Самарской области построили четыре новых мусоросортировочных комплекса — в Новокуйбышевске, Волжском, Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. На комплексе в Сызрани мощность увеличили до 80 тысяч тонн в год, благодаря чему увеличилась глубина выработки вторичного сырья.