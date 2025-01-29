Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области появились четыре мусоросортировочных комплекса

В Самарской области стали больше утилизировать ТКО.

Источник: Комсомольская правда

За шесть лет в рамках нацпроекта в Самарской области построили четыре новых мусоросортировочных комплекса — в Новокуйбышевске, Волжском, Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. На комплексе в Сызрани мощность увеличили до 80 тысяч тонн в год, благодаря чему увеличилась глубина выработки вторичного сырья.

— На введенных объектах установлено оборудование отечественного производства, — прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.

За шесть лет доля ТКО, которая обрабатывается, выросла до 44,8%. Также в регионе стали больше утилизировать мусор: на это направляют 3,5% отходов, тогда как раньше был только 1%.

К 2030 году в Самарской области планируют сортировать 100% всех ТКО. Для этого в регионе построят еще четыре мусоросортировочных комплекса, один модернизируют.