В Самарской области появились четыре мусоросортировочных комплекса

За шесть лет в рамках нацпроекта в Самарской области построили четыре новых мусоросортировочных комплекса — в Новокуйбышевске, Волжском, Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. На комплексе в Сызрани мощность увеличили до 80 тысяч тонн в год, благодаря чему увеличилась глубина выработки вторичного сырья.
— На введенных объектах установлено оборудование отечественного производства, — прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.
За шесть лет доля ТКО, которая обрабатывается, выросла до 44,8%. Также в регионе стали больше утилизировать мусор: на это направляют 3,5% отходов, тогда как раньше был только 1%.
К 2030 году в Самарской области планируют сортировать 100% всех ТКО. Для этого в регионе построят еще четыре мусоросортировочных комплекса, один модернизируют.