В Волгограде объяснили новые правила использования материнского капитала

В Волгоградской области продолжает действовать государственная мера поддержки семей, направленная на повышение рождаемости — выплата материнского капитала.
Программа действует с 2007 года и сначала охватывала только второго и третьего ребенка, но с 2020 года деньги можно получить и на первенца, включая усыновленных. Средства разрешено использовать через три года после рождения ребенка, но в отдельных случаях, например, для первого взноса по ипотеке, их можно получить сразу.
Программа продлена до 2026 года, но сроки могут быть увеличены. Капитал доступен женщинам, родившим или усыновившим ребенка после 1 января 2007 года (для второго и третьего) или с 2020 года (для первого), а также единственным усыновителям-мужчинам. В случае смерти матери или лишения ее прав деньги передаются отцу, а при отсутствии родителей ими могут воспользоваться несовершеннолетние дети.
Важно, чтобы получатель имел гражданство РФ. В 2025 году выплаты проиндексируют на 7,3%: на первого ребенка положено 676 398 рублей, на второго — 217 000, если капитал уже использовался ранее, либо 893 835 рублей, если он оформляется впервые. Для третьего ребенка сумма варьируется, а многодетные семьи могут дополнительно получить 450 000 рублей на ипотеку.
Сертификат оформляется автоматически через социальный фонд, но можно получить его и в бумажном виде через МФЦ. Для подачи заявления нужны паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении или усыновлении, а также документы, подтверждающие гражданство ребенка. Рассмотрение занимает до пяти дней, а результат отображается на госуслугах.
Деньги можно потратить на жилье, образование, накопительную пенсию матери, адаптацию детей-инвалидов или ежемесячные выплаты при низком доходе. Средства разрешено использовать на покупку квартиры, первый взнос или погашение ипотеки, а также на строительство или реконструкцию дома, но детям нужно выделить доли. Оплатить образование можно в вузе, колледже, частной школе или детском саду при наличии лицензии, а также покрыть расходы на общежитие.
Перевод на пенсию матери доступен через три года после рождения ребенка, что в будущем позволит получать дополнительные выплаты. Средства также можно направить на товары и услуги для детей-инвалидов, если они включены в утвержденный перечень, но перед этим необходимо получить медико-социальное заключение.
Ежемесячные выплаты из капитала положены семьям с доходом ниже двукратного прожиточного минимума, но прекращаются при достижении ребенком трех лет или полном расходовании средств. В 2025 году суммы увеличатся: 676 398 рублей за первого ребенка, 217 000 или 893 835 рублей за второго. В ряде регионов действуют дополнительные выплаты. Например, в Санкт-Петербурге в 2024 году за третьего ребенка выделяли 203 837 рублей, а в Тюменской области предоставляли региональный капитал на первого и последующих детей. В Ивановской области студенческим семьям выплачивали 1 млн рублей. Отказ в предоставлении капитала возможен при отсутствии гражданства РФ, лишении родительских прав, подаче ложных данных или попытке повторного получения.
Жилье, купленное с использованием средств, оформляется в общую собственность с выделением долей детям. С 2024 года капитал могут направлять на пенсию отцы, а срок подачи заявления на ежемесячные выплаты увеличен до шести месяцев после рождения ребенка, с возможностью получения денег за пропущенные месяцы.
При разводе материнский капитал остается у владельца сертификата, но жилье, купленное на эти средства, делится с учетом долей детей. Полностью обналичить маткапитал нельзя, но его можно использовать в рамках установленных законом направлений.