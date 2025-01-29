В Волгограде объяснили новые правила использования материнского капитала

Ежемесячные выплаты из капитала положены семьям с доходом ниже двукратного прожиточного минимума, но прекращаются при достижении ребенком трех лет или полном расходовании средств. В 2025 году суммы увеличатся: 676 398 рублей за первого ребенка, 217 000 или 893 835 рублей за второго. В ряде регионов действуют дополнительные выплаты. Например, в Санкт-Петербурге в 2024 году за третьего ребенка выделяли 203 837 рублей, а в Тюменской области предоставляли региональный капитал на первого и последующих детей. В Ивановской области студенческим семьям выплачивали 1 млн рублей. Отказ в предоставлении капитала возможен при отсутствии гражданства РФ, лишении родительских прав, подаче ложных данных или попытке повторного получения.