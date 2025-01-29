Переизбыток китайских автомобилей в России достигнет 750 тысяч в 2025 году

«Риск ухода автобрендов очень высок. И связан он не только с тем, что компании останутся без покупателей, но и с тем, что они останутся без дилеров, для которых этот бизнес стал убыточным. Мы уже видим, что продавцы начали прекращать сотрудничество с рядом брендов. И дальше это может превратиться в снежный ком», — пояснил эксперт.