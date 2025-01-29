«Газета.Ru» перечислила особенности четырех новинок «АвтоВАЗа»

На платформу Vesta перенесли и еще один новый кроссовер, стилизованный под классическую Niva. Такая машина была анонсирована еще в период сотрудничества «АвтоВАЗа» с альянсом Renault-Nissan. Согласно стратегии Renaulution, провозглашенной французским концерном в начале 2021 года, планировалось перевести модели Lada и румынской Dacia на общую платформу CMF-B. Внедрение общей платформы касалось в том числе и будущей Niva. Выход нового поколения Niva тогдашний глава «АвтоВАЗа» Николя Мор анонсировал на конец 2024 года.