Есть ли риски для озимых зерновых в Крыму из-за теплого января

«Аналогичная ситуация у нас была зимой 2019 — 2020 года: практически всю зиму растения вегетировали. А в конце марта и отчасти в апреле около 20 дней были минусовые температуры, до −11, и пострадали озимые. Но тогда не такие высокие температуры были в январе и менее развитые посевы. А сейчас есть очень развитые. И если будут морозы весной, такие растения, конечно, могут пострадать», — поделилась ученый.