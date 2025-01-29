Есть ли риски для озимых зерновых в Крыму из-за теплого января

«Чисто внешне состояние озимых зерновых действительно неплохое. Лучше, чем в прошлом году и, может быть, за многие годы. Это отмечают и спутниковые наблюдения. Наш институт работает с Институтом космических исследований, и с помощью спутника мы видим состояние», — сказала Радченко.
Тем не менее уже сегодня можно говорить о вероятных рисках для их дальнейшего развития из-за целого ряда причин, считает она.
Самой опасной из них ученый называет то, что «проснувшиеся» из-за аномально теплой погоды растения начинают активное использование влаги, которой не в избытке в Крыму в этом году.
«Мы мониторили влагу на полях нашего института в Красногвардейском районе, а коллеги — в Красноперекопском и Черноморском. На самых лучших полях в метровом слое — 100 мм. Это удовлетворительное количество. Но, учитывая, что сейчас только январь, это плохо», — сказала Радченко, добавив, что на некоторых полях влаги гораздо меньше — менее 20 мм.
«То есть по-хорошему промочен только 20-сантиметровый слой. А то, что ниже, все сухо. И продуктивных осадков, к сожалению, не предвидится на февраль, по крайней мере по предварительному прогнозу», — отметила Радченко.
Второй причиной ученый называет фитосанитарную обстановку, которая буквально в последнюю неделю января резко ухудшилась связи с теплой погодой.
«Появились насекомые-вредители, которые уже сегодня вредят болезнями. Уже есть септориоз и мучнистая роса — особенно на развитых посевах», — констатировала ученый.
И, наконец, третьей причиной, с которой специалисты связывают риски для развития озимых зерновых, является излишний расход растениями питательных веществ из-за рано начавшейся активной вегетации.
«То есть растение практически все время находится в вегетации — когда-то более активно, когда-то менее. Тем не менее они растут, питаются и расходуют питательные вещества, углеводы, которые нужны для того, чтобы быть устойчивыми к морозам, если такие случатся», — пояснила Радченко.
Морозы могут вернуться не только в феврале, но и в марте, и даже в апреле, как уже было несколько лет назад, и это еще более опасно в нынешних условиях, подчеркнула она.
«Аналогичная ситуация у нас была зимой 2019 — 2020 года: практически всю зиму растения вегетировали. А в конце марта и отчасти в апреле около 20 дней были минусовые температуры, до −11, и пострадали озимые. Но тогда не такие высокие температуры были в январе и менее развитые посевы. А сейчас есть очень развитые. И если будут морозы весной, такие растения, конечно, могут пострадать», — поделилась ученый.
Это может случиться, если морозы начнут достигать отметки −10 градусов и задержатся на длительное время. Но даже в этом случае все очень индивидуально и зависит от многих факторов, которые, как правило, еще и локальны, добавила Радченко.
«Где-то ниже, а где-то выше температуры. Многое зависит от сорта, почвенного рельефа, удаленности от лесополос. Конечно, если весной заморозки несколько суток, это опасно. Но если будут температуры до −5… −7 и в утренние часы, то они, я думаю, они не навредят посевам», — уточнила она.
Говорить же о том, что уборка урожая может быть ранней, нельзя, считает эксперт.
«Да, мы отмечаем в такие годы более раннее колошение и созревание. Но это не факт. В прошлом году было очень раннее колошение, а в связи с тем, что в мае был пониженный температурный режим, затянулись этапы формирования зерна, наливы, и мы не намного раньше начали уборку», — пояснила ученый.
На днях министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил, что 60% всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет.