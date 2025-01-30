На Кубани погасили задолженность по зарплате на 327 млн рублей

Кроме того, выявлено 57 случаев выплаты зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), нарушения сроков окончательного расчета с уволенными работниками, несоблюдение порядка оплаты за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, а также случаи неначисления компенсации за задержку зарплаты. По всем фактам приняты меры для восстановления нарушенных прав.