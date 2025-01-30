В Волгоградской области появились новые управляющие компании

Как сообщает инспекция Госжилнадзора Волгоградской области, две УК — «Эксплуатационный участок-34» и «Эра» после лицензирования деятельности и внесения в реестр смогут приступить к работе в сфере ЖКХ.
В целом, по данным на январь 2025 года, в регионе лицензии на управление многоквартирными домами имеют 218 управляющих организаций, 21 из которых получила разрешение в прошлом, 2024 году.
Специалисты напоминают, что для получения лицензии необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». Дальнейшее решение принимает лицензионная комиссия.
Напомним, что в Волгоградской области ведется работа по формированию рынка добросовестных управляющих организаций и повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг.
Дополнительные задачи по взаимодействию с управляющими компаниями и контролю за ними, а также по активизации деятельности объединений собственников жилья ранее поставил губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.