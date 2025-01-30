Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 30 января

В Национальном банке озвучили курсы валют на 30 января 2025 года, четверг. Так, курс доллара подрос, а курс российского рубля и курс евро снизились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 30 января, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4152 белорусского рубля, 1 евро — 3,5531 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4402 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в среду, 29 января, курс евро и курс российского рубля стали ниже, а курс доллара подрос. Заметнее других валют скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0042 белрубля, евро упал на 0,0052 белрубля, а курс российского рубля снижен на 0,0005 белрубля.
Тем временем МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь.