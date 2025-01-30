Аэропорт Домодедово оказался под иностранным контролем

Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом «Домодедово». Надзорное ведомство утверждает, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвиняют в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры. В «Домодедово» заявляют, что аэропорт действует в рамках закона, но окончательная позиция будет сформирована после ознакомления с иском. Первое заседание арбитража назначено на 28 февраля.