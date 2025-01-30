УФАС в Хабаровском крае помогло исправить ошибку с ценой интернета

Жительница рабочего поселка Эльбан обнаружила, что компания-провайдер произвольно изменила действующий тариф на услуги домашнего интернета, что привело к повышению абонентской платы. После обращения в УФАС по Хабаровскому краю женщине вернули прежний тариф и произвели перерасчёт платы за услуги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».