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УФАС в Хабаровском крае помогло исправить ошибку с ценой интернета

Жительнице Эльбана произвели перерасчёт за услуги компании-провайдера.

Источник: Freepik

Жительница рабочего поселка Эльбан обнаружила, что компания-провайдер произвольно изменила действующий тариф на услуги домашнего интернета, что привело к повышению абонентской платы. После обращения в УФАС по Хабаровскому краю женщине вернули прежний тариф и произвели перерасчёт платы за услуги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Женщина обратилась в Федеральную антимонопольную службу России с жалобой на нарушение прав потребителя.

В ответ на обращение УФАС провело проверку и направило запрос в ПАО «Ростелеком». В итоге удалось выявить ошибку, ранее установленный тариф вернули и произвели перерасчет платы за услуги.

ФАС