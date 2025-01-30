Мэрия Владивостока готовит расширение троллейбусных маршрутов

В 2025 году во Владивостоке планируют расширить троллейбусную сеть. Одним из значимых шагов станет запуск нового маршрута в Снеговой Пади, что значительно улучшит транспортное сообщение микрорайона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что в 2024 году был заложен фундамент для дальнейшего развития электротранспорта. На средства специального казначейского кредита было закуплено 20 троллейбусов, часть из которых уже работает на маршрутах.
В этом году благодаря обновлению троллейбусного парка планируется запустить маршрут в микрорайон Снеговая Падь. Также рассматривается возможность приобретения трех тяговых подстанций, которые позволят запустить маршрут по улице Маковского — от проспекта 100-летия Владивостока до разворота в районе ресторана «Лесная заимка».
Напомним, в среду, 29 января, троллейбусному движению во Владивостоке исполнилось 60 лет. Именно в этот день в 1965 году на улицы города вышел первый троллейбус. Сейчас в городе работают два троллейбусных маршрута: от автовокзала до тысячекоечной больницы и завода «Варяг».