Мэрия Владивостока готовит расширение троллейбусных маршрутов

Напомним, в среду, 29 января, троллейбусному движению во Владивостоке исполнилось 60 лет. Именно в этот день в 1965 году на улицы города вышел первый троллейбус. Сейчас в городе работают два троллейбусных маршрута: от автовокзала до тысячекоечной больницы и завода «Варяг».