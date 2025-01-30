В Екатеринбурге замедлился рост цен на новостройки

Об этом пишет РБК. Специалисты объясняют ситуацию январским сокращением объема предложения от застройщиков на 5,6%. Снижение средних цен относительно декабря 2024 года отмечено лишь в трех городах-миллионниках — Уфе, Волгограде и Омске.
В остальных мегаполисах первичное жилье либо подорожало, либо осталось на прежнем ценовом уровне. В Екатеринбург средняя цена за 1 квадратный метр в январе нового составила 160 тысяч рублей, что всего на 0,6% больше, чем в декабре.
Месячная динамика цен по переуступкам по договорам долевого участия несколько иная и демонстрирует снижение. В частности, в Екатеринбурге стоимость переуступки снизилась на 1,3% — до 161 тыс. руб. за 1 квадратный метр.
Как ранее сообщалось, два жилищных комплекса Екатеринбурга вошли в пятерку лучших новостроек России по потребительским качествам. Эксперты оценивали 4212 жилищных комплексов России по 165 параметрам: транспортная доступность, дворовое пространство, архитектура, клиентский сервис, социальная и коммерческая инфраструктура, архитектура, безопасность, инженерные системы и так далее.
Рейтинг в «ТОП новостроек РФ» на 1 января 2025 года возглавил ЖК «Макаровский» из Екатеринбурга, который набрал 88,4 балла. На втором и третьем местах — новостройки Новосибирска и Тюмени. Пятое место также занимает жилищный комплекс из Екатеринбурга ЖК «Нагорный» — 84,8 балла.