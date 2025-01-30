В Екатеринбурге замедлился рост цен на новостройки

В остальных мегаполисах первичное жилье либо подорожало, либо осталось на прежнем ценовом уровне. В Екатеринбург средняя цена за 1 квадратный метр в январе нового составила 160 тысяч рублей, что всего на 0,6% больше, чем в декабре.