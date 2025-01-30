Бизнесмен из Минусинска купил Сибирский завод металлоконструкций за 283 млн

Александр Сказка — владелец микропредприятия, основным видом деятельности которого является производство штукатурных работ, приобрел 44 единицы движимого и недвижимого имущества, находящегося в залоге у АО «Сбербанк лизинг». В состав приобретенного имущества вошли два земельных участка в Новосибирске на улице Софийской общей площадью около 20 тыс. кв. м, два здания площадью более 10,2 тыс. кв. м и объект незавершенного строительства площадью 2,7 тыс. кв. м, а также различное оборудование.