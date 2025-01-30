Бизнесмен из Минусинска купил Сибирский завод металлоконструкций за 283 млн

Индивидуальный предприниматель Александр Сказка из Минусинска выиграл торги по продаже имущественного комплекса ООО «СЗМК-глобалсталь», расположенного в Новосибирске. Об этом сообщает сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Александр Сказка — владелец микропредприятия, основным видом деятельности которого является производство штукатурных работ, приобрел 44 единицы движимого и недвижимого имущества, находящегося в залоге у АО «Сбербанк лизинг». В состав приобретенного имущества вошли два земельных участка в Новосибирске на улице Софийской общей площадью около 20 тыс. кв. м, два здания площадью более 10,2 тыс. кв. м и объект незавершенного строительства площадью 2,7 тыс. кв. м, а также различное оборудование.
Прием заявок на участие в торгах стартовал 20 января, а цена отсечения составила 282,6 млн рублей.
Напомним, что «СЗМК-глобалсталь» был признан банкротом в 2021 году, и в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. На момент банкротства сумма кредиторской задолженности оценивалась в 250 млн рублей, основным кредитором являлось ООО «Управление производственно-технической комплектацией» с требованиями на сумму 207 млн рублей.
Предприятие было зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году.