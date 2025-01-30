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Бизнесмен из Минусинска купил Сибирский завод металлоконструкций за 283 млн

Предприятие было зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году.

Источник: ТАСС

Индивидуальный предприниматель Александр Сказка из Минусинска выиграл торги по продаже имущественного комплекса ООО «СЗМК-глобалсталь», расположенного в Новосибирске. Об этом сообщает сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Александр Сказка — владелец микропредприятия, основным видом деятельности которого является производство штукатурных работ, приобрел 44 единицы движимого и недвижимого имущества, находящегося в залоге у АО «Сбербанк лизинг». В состав приобретенного имущества вошли два земельных участка в Новосибирске на улице Софийской общей площадью около 20 тыс. кв. м, два здания площадью более 10,2 тыс. кв. м и объект незавершенного строительства площадью 2,7 тыс. кв. м, а также различное оборудование.

Прием заявок на участие в торгах стартовал 20 января, а цена отсечения составила 282,6 млн рублей.

Напомним, что «СЗМК-глобалсталь» был признан банкротом в 2021 году, и в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. На момент банкротства сумма кредиторской задолженности оценивалась в 250 млн рублей, основным кредитором являлось ООО «Управление производственно-технической комплектацией» с требованиями на сумму 207 млн рублей.

Предприятие было зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году.

экономика