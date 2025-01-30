В Свердловской области начнут штрафовать нелегальных экскурсоводов

Дисциплинарные меры коснутся тех гидов, которые не прошли аттестацию и не получили разрешение на работу. Департамент развития туризма проводит аттестацию гидов уже три года. С 1 марта 2025 года наличие аттестата при работе станет обязательным, а тех, кто не прошел процедуру его получения, начнут наказывать серьезными штрафами.