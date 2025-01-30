В Свердловской области начнут штрафовать нелегальных экскурсоводов

Об этом сообщила директор департамента развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Не исключено, что первые профилактические мероприятия пройдут уже в марте этого года.
Дисциплинарные меры коснутся тех гидов, которые не прошли аттестацию и не получили разрешение на работу. Департамент развития туризма проводит аттестацию гидов уже три года. С 1 марта 2025 года наличие аттестата при работе станет обязательным, а тех, кто не прошел процедуру его получения, начнут наказывать серьезными штрафами.
На сегодняшний день в Свердловской области прошли аттестацию порядка 200 экскурсоводов.
Как ранее сообщалось, в новогодние каникулы Свердловскую область посетили 300 тысяч человек. С 31 декабря по 5 января зафиксирована рекордная загрузка отелей, кемпингов и глемпингов — 95%.
По данным Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, Екатеринбург посетили 120 тысяч туристов, горнолыжные комплексы и спортивные объекты — свыше 119 тысяч человек. Самыми популярными оказались «Гора Белая» и «Уктус».