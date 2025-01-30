Москва — Владивосток за два часа: в России создают сверхзвуковой самолет

Кроме того, российские ученые работают над рядом других авиационных инноваций. Среди них — самолет с компоновкой «летающее крыло», гибридные двигательные установки, а также уникальная технология ламинаризации воздушного потока с помощью «холодной» плазмы. Эта разработка позволяет снизить аэродинамическое сопротивление на 25% и открывает путь к созданию более эффективных воздушных судов.