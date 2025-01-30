Москва — Владивосток за два часа: в России создают сверхзвуковой самолет

По его словам, новый самолет будет летать со скоростью 2200 км/ч на высоте 14−16 км. В настоящее время разрабатывается демонстрационная модель, которая позволит отработать ключевые технологии: снижение уровня шума, уменьшение звукового удара, проверку прочности конструкции и других характеристик.
Разработчики уверены, что первоначально сверхзвуковые перелеты будут востребованы в деловой авиации, а первые самолеты этого класса рассчитаны на небольшое количество пассажиров. Со временем технологии позволят увеличить вместимость лайнеров и снизить стоимость билетов до уровня бизнес-класса.
Кроме того, российские ученые работают над рядом других авиационных инноваций. Среди них — самолет с компоновкой «летающее крыло», гибридные двигательные установки, а также уникальная технология ламинаризации воздушного потока с помощью «холодной» плазмы. Эта разработка позволяет снизить аэродинамическое сопротивление на 25% и открывает путь к созданию более эффективных воздушных судов.
Еще одно перспективное направление — гибрид вертолета и самолета. Такой аппарат сможет вертикально взлетать, а затем фиксировать несущий винт, превращаясь в самолет для быстрого горизонтального полета. Конструкция уже запатентована и проходит дальнейшие исследования.
Также в России продолжаются исследования беспилотных летательных аппаратов и новых концепций дирижаблей, которые могут использоваться для связи, навигации и транспортировки грузов в труднодоступные районы. Однако их развитие сдерживается проблемой устойчивости к сильным боковым ветрам.
По прогнозам специалистов, в ближайшие 10−15 лет активно разовьется и городской воздушный транспорт. Ведутся разработки беспилотных аэротакси, которые смогут передвигаться по фиксированным маршрутам, ориентируясь на стационарные навигационные станции.