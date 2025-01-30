Суд обязал «Стройдорсервис» вернуть 1 млрд руб. в бюджет Приморья

Как установила проверка, проведённая прокуратурой, в декабре 2023 года Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключило контракт с ООО «Стройдорсервис» на ремонт автодороги. Однако сделка впоследствии была признана ничтожной, так как контракт заключили с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур, что нарушило законодательство о закупках.