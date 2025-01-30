Суд обязал «Стройдорсервис» вернуть 1 млрд руб. в бюджет Приморья

Арбитражный суд Приморского края постановил вернуть в бюджет региона 1 млрд рублей, которые были выплачены по незаконному контракту на ремонт дороги Михайловка — Дальнее. Иск прокуратуры о взыскании этой суммы удовлетворён в полном объёме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
Как установила проверка, проведённая прокуратурой, в декабре 2023 года Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключило контракт с ООО «Стройдорсервис» на ремонт автодороги. Однако сделка впоследствии была признана ничтожной, так как контракт заключили с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур, что нарушило законодательство о закупках.
Суд выяснил, что решение заключить контракт без конкурса обосновывалось чрезвычайной необходимостью, которая на самом деле отсутствовала. К тому же были использованы правовые основания, которые утратили силу ещё до подписания соглашения.
Согласно решению суда, подрядчик обязан вернуть в бюджет более 1 млрд рублей. Однако это постановление пока не вступило в законную силу.