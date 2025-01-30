Генпрокуратура оспорит иностранный контроль над аэропортом Домодедово

В 2024 году Каменщик и Коган обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для получения разрешения на сделки, которые передали стратегические активы под управление ООО «ДМЕ Холдинг». Прокуратура считает, что эти действия были предприняты с целью скрытия иностранного влияния на ключевые объекты инфраструктуры. Иск был зарегистрирован 28 января.