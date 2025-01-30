Руспродсоюз: 50% исков к розничным сетям касается «Светофора»

Дмитрий Востриков, директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что значительная часть исков Роспотребнадзора против розничных сетей связана с магазинами «Светофор».
По его словам, почти половина подобных дел касается именно этой сети. Основные претензии надзорного органа связаны с нарушениями в торговле и правилами возврата товаров.
Востриков отметил, что «Светофор» стремится получить конкурентное преимущество за счет низких цен на продукты, однако качество реализуемой продукции вызывает серьезные вопросы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские бренды должны уверено выходить на зарубежные рынки.